Policiais do Ceará não aderem à paralisação nacional No Ceará, os policiais civis, militares, federais e rodoviários não aderiram à paralisação nacional da categoria. No começo da semana, boatos nas redes sociais afirmavam que eles iriam parar. Mas os sindicatos garantem que o serviço de segurança está funcionando normalmente nesta quarta-feira, 21. Por meio de nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) afirmou que acredita que os "seus homens e mulheres têm a compreensão que o momento é de união em busca de resultados contra a criminalidade que assola o País e o Ceará e não se aventurarão em manifestações oportunistas". Na Assembleia Legislativa, policiais militares participaram nesta tarde de uma sessão solene em comemoração aos 179 anos da corporação.