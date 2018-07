Policiais do PR esperam resposta sobre reajuste

O diretor de Assuntos Parlamentares do Sindicato das Classes Policiais Civis do Paraná, Sidnei Belizário de Melo, disse que o governo havia pedido um ano para fazer os estudos necessários e apresentar uma proposta. O vencimento básico hoje é de R$ 2,8 mil. O pedido é para que todas as gratificações sejam unificadas no subsídio e que haja correção de cerca de 10 anos em que teria havido defasagem, além de os aumentos ocorrerem anualmente junto com os concedidos ao quadro geral de servidores. "Estamos mobilizados para possível greve, mas vamos agir no momento certo", disse Melo. A nova assembleia deve ser realizada no dia 15.

Os policiais militares também estão mobilizados aguardando uma resposta do governo no dia 13. Segundo o presidente da Associação dos Praças do Estado do Paraná, sargento Orélio Fontana Neto, a primeira proposta de salário base de R$ 3,9 mil foi rejeitada no início de janeiro. Uma contraproposta de R$ 4,5 mil foi enviada ao governo. Fontana destacou que, a princípio, uma greve está descartada, em razão dos problemas que causa à população. "Queremos aproximar o cidadão e não deixá-los na mão", reforçou. Segundo ele, o governo tem apresentado disposição para negociar. "E nós queremos negociação", disse.