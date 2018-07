Policiais e bandidos trocam tiros na Rocinha

Após o tiroteio, os policiais acionaram o Batalhão de Operações Especiais (Bope) para auxiliar nas buscas. Não se sabe ao certo, porém, quantos traficantes participaram da ação. Ninguém foi preso até o momento, nem foram apreendidos drogas ou armamentos, de acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora.

Na manhã de sexta-feira (21), a Rocinha já havia sido palco de conflitos. Uma equipe de reportagem do jornal O Globo foi recebida a tiros na Rua 2, quando pretendiam fazer uma reportagem sobre o alargamento da via e as consequentes desapropriações previstas nas obras da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2).

Após o tiroteio, que durou cerca de cinco minutos, os jornalistas, ilesos, tiveram de deixar a comunidade. Depois da saída dos repórteres, houve confronto entre policiais e criminosos, e uma granada foi apreendida.