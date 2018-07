Policiais e garimpeiros se enfrentam em Serra Pelada-PA Cerca de 500 garimpeiros entraram em confronto com a polícia na tarde de ontem em Curionópolis, na região de Serra Pelada, no Pará. O tumulto começou por volta das 16 horas quando a Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada (Coomigasp), bloqueada desde a última sexta-feira, seria reaberta, segundo informações do diretor-secretário da cooperativa, Sebastião Moreira Menezes. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a PM interveio para "restabelecer a ordem" e dispersar uma disputa entre os garimpeiros. Para garantir que a atual diretoria pudesse assumir a administração, policiais estavam no local, de acordo com Menezes. Durante o confronto, garimpeiros atiraram pedras e paus contra os policiais, que revidaram atirando bombas de efeito moral e balas de borracha contra os manifestantes. Pelo menos dez pessoas estariam feridas, segundo o Coomigasp. A Secretaria de Segurança confirmou que pessoas ficaram feridas, mas não confirmou o número de vítimas e informou que ninguém foi preso na ação. Segundo Menezes, os manifestantes fazem parte do Movimento dos Trabalhadores na Mineração (MTM) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que são contrários às operações da cooperativa. A Coomigasp movimenta cerca de R$ 200 mil mensalmente.