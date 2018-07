Policiais e traficantes entram em confronto na Rocinha

A favela da Rocinha, na zona sul do Rio, viveu hoje mais um confronto entre policiais e traficantes que disputam o controle da venda de drogas na região. Por volta das 11h, uma patrulha do Batalhão de Choque trocou tiros com um grupo de homens armados na Rua Um, no alto da comunidade. Ninguém ficou ferido e os traficantes conseguiram fugir.

Após o confronto, a polícia intensificou as buscas na região para identificar os suspeitos de participar do tiroteio. Na sexta-feira, as tropas de pacificação da Polícia Militar apreenderam três fuzis em diferentes regiões da favela. Foi a primeira apreensão de armas pesadas desde a ocupação da Rocinha, em novembro passado.