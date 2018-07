Policiais encontram bebê abandonado em sacola no Rio Agentes do 36º Batalhão da Polícia Militar (Santo Antônio de Pádua) encontraram na manhã de hoje um recém-nascido dentro de uma sacola no bairro Caloi, no município de Miracema, Rio de Janeiro. A menina foi levada ao Hospital Municipal de Miracema para avaliação médica. Ela passa bem. A ocorrência foi acompanhada pelo Conselho Tutelar e apresentada na 137ª Delegacia de Polícia.