Policiais encontram corpo esquartejado em Brasília

Peritos criminais estiveram no local, mas pouco conseguiram apurar já que o corpo estava em estágio avançado de decomposição. Vestindo avental, luvas, máscara e óculos, um perito recolheu larvas e examinou o corpo, que estava no meio de um matagal, dentro de três sacos de lixo. No primeiro saco estavam o tronco e a cabeça, no segundo a região do quadril e das coxas e no terceiro, a parte inferior das pernas.

Pouco pôde ser apurado no local pelos peritos devido ao estado de decomposição do corpo. Os restos mortais foram transferidos para o Instituto Médico Legal (IML) para exames mais detalhados, inclusive das impressões digitais já que a pele dos dedos estava preservada. As larvas recolhidas serão encaminhadas à Universidade de Brasília (UnB) para que especialistas tentem descobrir há quanto tempo elas estavam no corpo.