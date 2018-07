Policiais farão assembleia para decidir greve no RJ

Às 14h, no Sindicato da Polícia Civil (Sinpol), a reunião vai avaliar a greve deflagrada no último dia 10 de fevereiro e às 18h no Sindsprev, a assembleia geral unificada será realizada entre representantes das polícias civil e militar e bombeiros para decidir os rumos do movimento grevista na Segurança Pública.

No dia 8 de fevereiro, segundo a polícia, o Sinpol protocolou documento na Secretaria de Segurança e no Palácio Guanabara para que o governo cumpra a Constituição Estadual no que se refere a jornada de trabalho de 40h semanais e ao pagamento do auxílio transporte de R$ 350 mensais.

Na última sexta-feira, primeiro dia da greve, o governador Sérgio Cabral anunciou, através de aditamentos às mensagens aprovadas na Alerj, que o Estado pagaria um vale transporte de R$ 100 por mês a todos policiais civis, militares e bombeiros, além do pagamento de horas excedentes, mediante remuneração adicional.

O Sinpol considera insuficiente o auxílio transporte de R$ 100, mas o pagamento das horas excedentes acima de 160 horas mensais já é um avanço, atendendo antiga reivindicação dos policiais civis.