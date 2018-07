Policiais fazem manifestação no centro de Curitiba Cerca de 500 policiais civis e militares e seus familiares fizeram uma manifestação pacífica na manhã deste sábado, no centro de Curitiba, para informar a população sobre as negociações com o governo sobre reposição salarial. Segundo o presidente da Associação de Praças do Estado do Paraná (APRA), o sargento Orelio Fontana Neto, os policiais militares reivindicam a volta do escalonamento vertical, que era usado em 1996, quando o salário do soldado era 37% do salário do coronel. Hoje, ele está 19,89% do salário. Se a emenda fosse cumprida pelo governo estadual, o salário-base de um soldado passaria de cerca de R$ 2 mil para mais de R$ 4 mil por mês.