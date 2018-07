Policiais federais fazem manifestações em todo o País

De acordo com a Fenapef, a direção-geral da PF "fechou as portas para as reivindicações". Os agentes alegam que eles foram enquadrados, após admissão por concurso, na terceira classe - com salário menor - quando deveriam ter ingressado na segunda classe. A entidade afirma que os prometidos pontos da Lei Orgânica que tratam da ampliação das atribuições dos agentes e o reconhecimento, "de fato, do nível superior que poderiam encaminhar para a carreira única", não foram cumpridos. O dia 25 de agosto marca também os 19 anos de fundação da Fenapef.