Policiais federais fazem protesto em São Paulo

Depois de uma assembleia realizada na sexta-feira, agentes escrivães e papiloscopistas decidiram manter a paralisação. Os policiais pedem reajuste salarial, remuneração de nível superior para as carreiras, entre outras coisas. O sindicato realiza nova assembleia na quinta-feira.

De acordo com a assessoria de imprensa do Sindipolf-SP, não houve avanço nas negociações após reuniões da Fenapef (Federação Nacional dos Policiais Federais) com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. O governo federal planeja responder às reivindicações dos policiais federais na sexta-feira, assim como a mais de 30 categorias do funcionalismo público que estão em greve em todo do País.