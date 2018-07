Policiais federais iniciam greve nacional

Esse profissionais, segundo os sindicatos regionais, estão inseridos na carreira de nível superior, porém, atualmente recebem salário inicial de cerca de R$ 7.700,00, piso para profissionais que possuem apenas Ensino Médio. Os policiais exigem o piso de R$ 12 mil, valor pago para quem possui terceiro grau completo.

Todos os serviços serão afetados em razão da greve, entre eles investigações sobre tráfico de drogas, inspeções em empresas de segurança, vistoria em agências bancárias e emissão de passaportes que não forem de caráter emergencial. Os policiais também prometem realizar operação padrão nos aeroportos, portos e nos postos de fronteira.

Em São Paulo, o sindicato afirma que às 9 horas de hoje haverá um ato simbólico de entrega das armas e distintivos na sede do Departamento de Polícia Federal, localizado na Lapa, zona oeste de São Paulo. Está programado para as 14 horas, no Aeroporto Internacional, em Cumbica, Guarulhos, um "ato público em conjunto com a Anvisa e a Receita Federal.