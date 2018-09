Policiais ficam feridos em ação em favela no Rio Três policiais militares ficaram feridos na manhã de hoje durante tiroteio com traficantes na favela de Vila Cruzeiro, na Penha, no Rio. Segundo a Polícia Militar, os policiais foram atingidos por estilhaços e não correm risco de morte. Eles foram encaminhados para o Hospital Getúlio Vargas. Os policiais fazem parte do 16º Batalhão da PM (Olaria), que deflagrou uma operação no local para coibir tráfico de drogas e armas, segundo a polícia.