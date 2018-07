Policiais flagrados atacando carro de suspeito são punidos em Londres

Cinco policiais de Londres foram punidos por atacar o carro de um suspeito com tacos de beisebol e um bastão de madeira.

O incidente aconteceu em 2008. Os policiais, de Enfield, na região metropolitana de Londres, interceptaram o carro em uma rua movimentada.

As imagens do vídeo mostram os policiais arrebentando os vidros do veículo antes de arrastar o motorista para fora e o colocar no chão.

Os policiais suspeitavam que o motorista tinha roubado o carro que estava dirigindo.

O incidente foi investigado pela Comissão Independente de Inquérito da Polícia de Londres (IPCC).

Os cinco policiais foram punidos e um sexto teve seu cargo rebaixado. A polícia londrina afirmou que o comportamento do grupo foi inaceitável e abusou da posição de confiança e autoridade que eles tinham.