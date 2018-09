Policiais flagram arrombamento de caixa eletrônico Um criminoso foi detido e pelo menos dois conseguiram fugir, na madrugada de hoje, durante o arrombamento de um dos caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil localizada na altura do nº 60 da Avenida Campanella, em frente à Praça Dona Ana das Dores Carvalho, no Jardim Itapemirim, região de Cidade A.E. Carvalho, na zona leste de São Paulo.