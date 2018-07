Policiais militares iniciam greve no RN O Rio Grande do Norte começou a semana, pós-feriadão, com greve dos policiais militares e bombeiros. Desde o início da manhã desta terça-feira, 22, milhares de policiais se concentram no Centro Administrativo, onde está instalado o gabinete da governadora Rosalba Ciarlini (DEM). No protesto, os policiais estampam cartazes escritos em inglês fazendo referência a Copa do Mundo e afirmando que se a categoria não tiver as reivindicações atendidas não trabalharão durante o mundial.