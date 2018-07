Policiais ocupam a Avenida Paulista em protesto Policiais civis e agentes penitenciários protestam por melhores salários na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 4. A via está bloqueada no sentido Consolação, na altura da Rua Peixoto Gomide. Os policiais e profissionais de segurança decidiram pelo ato nesta manha, em uma assembleia na Liberdade, também na região central da capital paulista.