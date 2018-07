Policiais prendem adolescente acusado de participar de arrastão em metrô

Quatro homens assaltaram pelo menos 16 passageiros no dia 12 de março, entre as estações Largo do Machado e Flamengo, na Linha 1 do metrô. No dia 25, sete pessoas tiveram celulares e carteiras roubados quando viajavam no metrô, entre as estações Glória e Catete, também na Linha 1.

A polícia pede que informações sobre os dois foragidos ou outros integrantes da quadrilha sejam repassadas para o Disque-Denúncia.