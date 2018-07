Policiais prenderam Nem sem disparar um tiro sequer Poucas horas depois da prisão em flagrante de dois ex-policiais militares e três policiais civis escoltando traficantes fugitivos da Favela da Rocinha, no Rio, uma guarnição de policiais do Batalhão de Choque conseguiu, sem disparar um tiro, prender o criminoso mais procurado do Rio e melhorar a combalida imagem da corporação.