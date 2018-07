Policiais que recebiam propina são presos em SP

De acordo com o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, coronel Vitor Gusmão, os PMs, um soldado e um cabo, supostamente recebiam pagamentos periódicos para manter alguns comerciantes informados sobre as ações de repressão ao contrabando. As operações eram planejadas e executadas de forma conjunta pela PM e prefeitura, através da Guarda Civil Municipal.

Segundo o coronel, as operações especiais são preparadas e comunicadas à tropa minutos antes do início para evitar vazamento, mas as rotineiras são comunicadas na véspera. Os policiais receberam voz de prisão quando estavam nas imediações do Mercado Municipal. Na revista à viatura, foi encontrado um envelope com R$ 200, que seria um dos pagamentos recebidos.

Os policiais negaram a posse do envelope, alegando que alguém teria jogado o dinheiro no interior da viatura. Os acusados foram levados para o Presídio Romão Gomes, na capital. A denúncia está sendo apurada pelo setor de Justiça e Disciplina do batalhão de Sorocaba.