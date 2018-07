Policiais são atingidos por estilhaços de granada no RJ Dois policiais militares ficaram gravemente feridos por estilhaços de granada no início da noite, no Morro da Coroa, no Catumbi, região central do Rio de Janeiro. O ataque ocorreu numa região que já estava pacificada desde o início do ano. A Unidade de Polícia Pacificadora foi instalada em fevereiro e tem 203 policiais lotados.