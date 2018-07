Policiais são flagrados ao colocar cerveja em viatura Policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (PM) de Rondônia foram flagrados ontem colocando várias caixas de cerveja no interior de uma viatura. Hoje, o comandante geral da PM, Coronel Paulo César de Figueiredo, afirmou que a Corregedoria Geral da corporação irá apurar os fatos por meio de Inquérito Policial Militar (IPM). Segundo nota oficial divulgada à imprensa, "as fotos publicadas na imprensa não deixam dúvidas quanto às providências a serem tomadas no sentido de responsabilização de todos os envolvidos".