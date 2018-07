Policiais são presos acusados de forjar provas no PR

De acordo com a investigação, eles teriam forjado provas para inocentar Juarez Ferreira Pinto, que foi condenado, em fevereiro do ano passado, a 65 anos e cinco meses de prisão, sob acusação de latrocínio (roubo seguido de morte) contra o estudante Osiris Del Corso e tentativa de latrocínio e atentado violento ao pudor contra Monik Pegorari de Lima, num caso que ficou conhecido como Crime do Morro do Boi.

Segundo o Gaeco, órgão do Ministério Público do Paraná, foram presos o policial civil aposentado Altair Ferreira Pinto, irmão de Juarez; o delegado de polícia José Tadeu Inocêncio Bello, que era responsável pelas investigações; e os policiais militares Edison Pereira, Edmildo da Silva Mesquita, Paulo Roberto da Graça e Rodrigo Alves Barbosa. O policial militar Renato Pereira da Silva está sendo procurado. Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, por determinação da Vara Criminal de Matinhos.

O crime aconteceu no dia 31 de janeiro de 2009, em uma trilha do Morro do Boi, em Matinhos, litoral do Paraná, onde o casal de estudantes passeava. Posteriormente, Monik, que perdeu os movimentos das pernas, reconheceu Juarez como sendo o autor. No entanto, o Gaeco afirma que os policiais detidos hoje teriam planejado uma trama para inocentá-lo. Para isso, acusaram o vigia Paulo Delci Unfried e teriam forjado uma esquema para prendê-lo de posse da arma usada no crime.

Segundo o Gaeco, os policiais teriam, ainda, tentado manipular notícias em alguns meios de comunicação, com o objetivo de deixar a opinião pública em dúvida. Os acusados estão sendo ouvidos hoje pelo Ministério Público e não está descartado o pedido de novas prisões.