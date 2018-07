Policiais são presos em Sorocaba por desvio de cocaína Três policiais civis, entre eles dois investigadores do Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) da capital, foram presos pela Polícia Federal na madrugada de hoje, com 308 kg de cocaína desviados do departamento. Os policiais davam cobertura para dois traficantes que transportavam a droga pela rodovia Castelo Branco, em direção a Sorocaba. A abordagem foi feita no km 44, em Araçariguama. Os traficantes também foram presos e três veículos foram apreendidos.