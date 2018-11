Policiais são presos por extorquir contrabandistas O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Paraná, prendeu hoje 28 acusados de participar de uma quadrilha especializada em cobrar propina para não denunciar pessoas que trazem contrabando do Paraguai, incluindo armas e drogas. Dos presos, 13 são policiais civis e um é guarda municipal em Foz do Iguaçu. Ao todo, o Gaeco tinha 36 mandados de prisão a ser em cumpridos, dos quais 19 contra policiais civis.