Policiais são presos por extorquir motoristas em MG Três agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram presos, nesta terça-feira, acusados de extorquir motoristas em rodovias federais em Minas Gerais, principalmente para liberar veículos irregulares. As prisões fizeram parte de uma operação conjunta da PRF e da Polícia Federal (PF) no Estado, que resultou ainda nas capturas de um empresário e um caminhoneiro e na execução de cinco mandados de busca e apreensão em municípios do Norte do Estado e do Vale do Jequitinhonha.