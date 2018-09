Policiais são presos por venda ilegal de munições em MT

Foram apreendidos uma máquina para recarga de munições, recipientes com pólvora, espoletas, estojos e centenas de pontas de chumbo, além de balas de diferentes calibres. Os dois policiais foram presos em flagrante. De acordo com a PF, os policiais vendiam as munições para outros policiais e para criminosos. Prova disso foi o flagrante feito no dia 22 de fevereiro, após vigilância, quando um indivíduo foi preso com 50 projéteis.