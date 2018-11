Policiais são presos suspeitos de extorquirem traficante Dois policiais civis do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) foram presos por suspeita de extorquirem um outro suspeito de tráfico de drogas na Avenida Roland Garros, na Vila Gustavo, zona norte de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, policiais da corregedoria receberem uma denúncia anônima sobre um caso de extorsão e decidiram seguir para o local denunciado, onde encontraram o investigador Ivair Donizete de Paula, de 45 anos, e o policial civil Marcelo Rosa Pinto, de 33, com dois suspeitos de tráfico de drogas.