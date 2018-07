Policiais são suspeitos de sequestro e roubo Dois policiais civis são investigados pelo sequestro da empresária paraguaia Patrícia Benegas, de 35 anos, e pelo roubo de US$ 50 mil em julho. Segundo depoimento de Patrícia, ela saía de um hotel em Copacabana, zona sul do Rio, por volta das 23h, com o dinheiro. Quatro homens num carro identificado da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (Drae) a interceptaram. Parte dos policiais a manteve refém e outra parte teria entrado em seu quarto no hotel. A entrada deles foi filmada pelo circuito de câmeras. Ela teria sido abandonada na Via Dutra mais de dez horas depois.