Policiais sofrem tentativa de execução no Rio

O policial militar Jonas Neves de Abreu foi atingido por dois tiros no abdômen e na região dos glúteos; o ex-policial Cláudio Alves da Silva foi ferido no abdômen e teve uma lesão no intestino; o agente Cláudio Pereira da Costa foi ferido no dorso. Eles foram atendidos no Hospital Municipal Salgado Filho e estão estáveis. O PM foi transferido para o hospital da corporação.

De acordo com o comandante do 3º Batalhão (Méier), coronel Rui França, a polícia investiga o envolvimento da milícia no crime. Os três feridos são suspeitos de participarem da máfia de transportes alternativos. O agente funerário tem mandado de prisão por homicídio e formação de quadrilha.