Policiais suspeitos de execuções em SP são presos Dois policiais militares foram presos por suspeita de participar de execuções em Osasco e Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, na quarta-feira passada, 17. Os ataques deixaram quatro mortos e sete baleados. Com os PMs foram encontradas toucas ninjas e munições compatíveis com as usadas no dia dos ataques. A prisão dos agentes foi confirmada pela assessoria de imprensa da Polícia Militar.