Policiais suspeitos de matar preso em DP de Porto Seguro

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, imagens de câmeras de segurança da delegacia mostram os quatro homens entrando e saindo do local do crime. As gravações são uma das peças que integram o inquérito, que está sediado em Porto Seguro.

Otávio Garcia Gomes, de 43 anos, Joaquim Pinto Neto, de 42, Robertson Lino Gomes da Costa, 44, além de Murilo Bouson de Souza Costa, 22, filho de Robertson, teriam agredido Ricardo na noite de sábado. A SSP da Bahia informou que o preso chegou a ser socorrido em uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o corregedor-geral da SSP, Nelson Gaspar, testemunhas foram ouvidas e a perícia já foi realizada no local. A secretaria informou que no domingo, assim que as autoridades foram informadas do ocorrido, agentes da Polícia Civil foram ao local do crime para encontrar possíveis provas de agressões.

O quarteto já é considerado foragido da Justiça, uma vez que os mandados de prisão preventiva foram decretados pelo juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro, André Marcelo Strogenski, na segunda-feira.

Na procura pelos homens estão envolvidos o Departamento de Investigação Policial (Dip) e a Coordenadoria de Operações Especiais (Coe), além da Polícia Civil da Bahia. Além de descobrir a localização dos suspeitos, a polícia busca o que teria motivado as agressões.