Policiais testam bermudas e sandálias no verão gaúcho

Se depender da categoria, a iniciativa vai ser adotada. "Queremos desde já que o uso de um uniforme mais leve para o policiamento seja estendido a todo o Estado em todos os verões", ressalta o presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Brigada Militar, Leonel Lucas. "Do ponto de vista técnico é muito bom", afirma, referindo-se à maior agilidade e conforto para o policial trabalhar.

O uso de bermudas e sandálias pelos policiais militares do Rio Grande do Sul não é inédito, no entanto. Lucas lembra que esse fardamento já foi usado nos anos 1990. Além disso, é o uniforme tradicional do policiamento das cidades litorâneas durante todos os verões, há muitos anos.

Calor

Os gaúchos consideraram este verão atípico pelas ondas de calor prolongadas que o Estado enfrentou. Um levantamento do Metroclima indica que o município de Porto Alegre teve 21 dias com temperatura máxima superior a 35 graus entre 15 de janeiro e 10 de fevereiro, com um pico de 42,6 graus na zona norte da cidade, no dia 6 de fevereiro.

A chegada de uma frente fria nesta quinta-feira deu um refresco aos moradores do Rio Grande do Sul. Segundo boletim do 8º Distrito de Meteorologia, a temperatura oscilou entre 15,9 graus em São José dos Ausentes, na serra do nordeste, e 33,4 graus em Iraí, no norte do Estado, e entre 22,5 graus e 29,8 graus em Porto Alegre.