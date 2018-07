Policiais usarão bicicletas em patrulhamento no Rio O Rio passa a ter um novo modelo de patrulhamento em áreas turísticas, feito exclusivamente por policiais em bicicletas, a partir de amanhã, quarta-feira, - método já usado em São Paulo. Os oficiais do Batalhão de Polícia em Áreas Turísticas (BpTur) iniciam o projeto-piloto em Copacabana, Aterro do Flamengo, Lapa e no centro histórico, com o objetivo de ampliar a área de cobertura e melhorar a eficiência da patrulha.