Policiais vigiam caixas eletrônicos no Japão para evitar golpe contra idosos

O governo japonês enviou 56 mil policiais para monitorar os caixas automáticos do país na tentativa de evitar golpes contra idosos no dia do pagamento da aposentadoria. Estimativas indicam que, somente neste ano, cerca de US$ 200 milhões já foram extorquidos através de fraudes que se tornaram conhecidas como o golpe "Sou eu, sou eu". No esquema, os criminosos fazem trotes para números de telefones celulares aleatórios e quando a pessoa atende, o golpista fala apenas "Sou eu, sou eu", em tom desesperado. Os criminosos se passam por parentes em apuros e que precisam de dinheiro urgente. A vítima é convencida a se dirigir a um caixa automático e fazer uma transferência de dinheiro para a conta do golpista. O governo acredita que os idosos são os mais vulneráveis a esse tipo de golpe e como medida de prevenção, decidiu enviar os policiais para monitorar os caixas automáticos do país. Os 56 mil policiais estão patrulhando mais de 80% de todos os caixas eletrônicos do Japão em busca de idosos aflitos falando ao telefone celular. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.