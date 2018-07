Policial à paisana mata suspeito de roubo em SP

Os suspeitos abordaram uma mulher que estava em um Fox, no semáforo entre a Avenida Comendador Sant''Anna e a Avenida Ellis Maas, por volta das 21h. O policial estava dentro do carro anterior na faixa e tentou prendê-los.

Segundo a PM, um dos assaltantes puxou o gatilho de um revólver calibre 38, mas os disparos falharam. Os três participantes do assalto foram atingidos. A vítima do assalto e o PM não se feriram. O revólver foi o único objeto apreendido. A polícia não informou o nome dos suspeitos e ainda não há informações sobre o estado de saúde dos dois baleados. O caso foi registrado no 47º DP, no Capão Redondo.