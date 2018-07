Policial acusado de chefiar milícia no Rio se entrega O inspetor de Polícia Civil Odinei Fernando da Silva entregou-se no final da manhã de hoje na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, no Rio de Janeiro. Ele é acusado de ser o chefe da milícia na favela do Batan, zona oeste da cidade, onde uma equipe de reportagem do jornal O Dia foi torturada no mês passado. A equipe de reportagem, integrada por uma jornalista, um fotógrafo e o motorista, passou 14 dias na favela do Batan, para preparar uma reportagem para descrever como é a vida numa região controlada pela milícia. No dia 14 de maio, eles foram detidos, torturados e ameaçados. O crime só foi divulgado no início de junho, para não prejudicar as investigações.