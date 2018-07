Policial baleado sexta-feira morre em Jundiaí (SP) Morreu, na madrugada desta segunda-feira, no Hospital São Vicente de Paula, em Jundiaí (SP), interior do Estado, o soldado Paulo Henrique Rodrigues, de 29 anos, lotado na 1ª Companhia do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário. O soldado, que morava em Araraquara (SP), foi baleado na cabeça, na madrugada da última sexta-feira, ao abordar alguns suspeitos no posto de combustíveis Campeão, localizado no km 38 da Rodovia dos Bandeirantes, em Cajamar, extremo norte da Grande São Paulo. Na ocasião, Paulo Henrique estava ao lado de dois colegas de corporação quando desconfiou de ocupantes de um veículo de passeio que se aproximavam de um caminhão. Tudo leva a crer que os desconhecidos iriam roubar o caminhão, pois eles estavam armados; tanto que desceram do veículo e atiraram contra a viatura da Polícia Rodoviária. Dois tiros acertaram o soldado, um deles na testa. Os outros dois policiais nada sofreram. Os bandidos fugiram, escapando por um matagal.