Policial civil é baleado em tiroteio em Santo André

O policial Willian de Souza Sena, do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Santo André, no ABC paulista, foi baleado por volta das 13 horas desta quinta-feira, 15, durante um tiroteio com supostos criminosos na região do bairro Jardim. De acordo com informações preliminares, a troca de tiros teria sido conseqüência de um assalto a um cliente que saía de uma agência bancária. Um suspeito também teria sido baleado, mas o SIG não soube informar seu estado de saúde. O policial está internado no pronto-socorro do Hospital Municipal, onde passará por uma cirurgia. O caso deverá ser registrado no próprio SIG de Santo André.