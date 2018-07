Policial civil é morto a tiros ao chegar em casa em SP O policial civil João Cabral de Melo Neto, de 43 anos, foi morto na madrugada de hoje quando chegava em seu apartamento, no Pari, região central da cidade. Segundo uma testemunha, o policial deixou o carro fora do prédio e, ao se aproximar da porta de entrada, foi surpreendido por dois homens armados. A testemunha afirmou à polícia que a dupla, ao ver o investigador, apenas disse: ''Deita, deita, que já era''. Neto foi atingido por cinco tiros: na cabeça, nas pernas e nos braços. Mesmo levado ao pronto-socorro do Tatuapé, não resistiu e morreu. A pistola e a carteira funcional do policial foram levadas. No local, a perícia encontrou cápsulas de pistola e o celular da vítima. O caso está sendo encarado pela polícia como execução.