Policial civil é morto dentro de bar no ABC paulista O policial civil Luiz Gonzaga Marques, de 46 anos, foi morto, por volta das 19h de ontem, no interior de um bar, no bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Ao entrar no estabelecimento comercial, Marques, que é chefe dos investigadores do 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, foi surpreendido por dois bandidos que realizavam um assalto. Após ser rendido pela dupla, foi revistado. Ao descobrirem que o suposto cliente era um policial, os bandidos atiraram sete vezes contra a vítima, inclusive no rosto. Após o crime, os bandidos fugiram no carro do policial. Horas depois, o veículo foi encontrado abandonado no bairro Terra Nova II, na mesma região. Os assassinos continuam foragidos. A Polícia Civil não quis fornecer mais detalhes sobre o caso.