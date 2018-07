Policial civil é morto durante assalto no Rio Um policial civil foi morto na manhã de hoje durante um assalto em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a Policia Militar, a vítima, ainda não identificada, estava em uma moto quando foi rendida pelos suspeitos, que estavam dentro de um carro. O policial foi obrigado a entrar no veículo e um suspeito levou a moto dele. Ainda segundo a PM, os suspeitos teriam atirado no policial enquanto ele estava dentro do carro. O veículo foi abandonado junto com o corpo da vítima no centro da cidade. Os suspeitos fugiram. O caso foi registrado na 72ª Delegacia de Polícia.