Policial civil é morto por militar em Salvador A Corregedoria da Polícia Militar e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil da Bahia apuram as circunstâncias do assassinato do investigador Domingos Ramos Soares, de 55 anos, que trabalhava na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).