Policial civil é preso por tráfico de cocaína em MS

No interior do veículo os policiais federais encontraram 14 pacotes com cocaína escondidos em uma sacola que estava atrás do banco. Há cerca dois meses, a Polícia Federal (PF) recebeu denúncia informando do envolvimento de Cleber com o tráfico de drogas, tendo como comparsa Adilson Teixeira Alecrim, de 34 anos, residente em Campo Grande.

De acordo com a PF, Cleber, de 36 anos, utilizava o carro roubado idêntico às viaturas descaracterizadas de uso da Polícia Civil. Ele colocou uma placa no veículo, cuja numeração pertence à Secretaria de Segurança Pública (SSP) para que o carro, caso fosse abordado, pudesse se passar por viatura oficial. Na residência do policial civil, os agentes federais apreenderam maconha e munições de diversos calibres, algemas e coletes.

Logo após à prisão de Cleber, os policiais encontraram o segundo suspeito em um hotel próximo da estação rodoviária. Alecrim era foragido do regime semi-aberto por ter sido condenado a 16 anos prisão por duplo homicídio. Com ele, foi aprendido um carro, também roubado.