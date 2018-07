Policial civil é suspeito de atropelar travesti em SP

SÃO PAULO - Um policial civil é investigado pela Corregedoria Geral por suspeita de atropelar e matar o travesti Wanderson da Silva, de 24 anos, na manhã do último domingo, 7. O crime aconteceu nas proximidades da Avenida dos Bandeirantes, no Planalto Paulista, zona sul de São Paulo. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) auxilia na apuração do caso.

No boletim de ocorrência, elaborado no 27º Distrito Policial (Campo Belo), consta que o policial estava no carro, junto da vítima, momentos antes do crime. O policial não foi preso.

Segundo testemunhas, Sheila, como Wanderson da Silva era conhecido, estava na Avenida Indianópolis quando teve abordagem por um cliente em um Hyundai Santa Fé prata para fazer um programa. Eles teriam entrado no estacionamento do Hotel Águia, na Avenida dos Bandeirantes, por volta das 6h45, mas não chegaram a ficar no local.

Por motivos que a polícia ainda não esclareceu, o travesti desceu do carro e tentou abrir a porta do motorista. O policial civil acelerou e Silva se jogou sobre o capô do carro, tentando evitar a fuga. O homem saiu do estacionamento pela Alameda dos Piratinins, arrastando Sheila até o cruzamento com a Alameda Moaci, duas quadras depois. A vítima caiu e foi atropelada pelo carro.

A vítima foi atendida ferimentos na cabeça por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e morreu. Funcionários do hotel dizem que tudo aconteceu em poucos segundos.

Ao procurar imagens de câmeras de segurança, a polícia foi informada de que os equipamentos não estavam funcionando. As autoridades avaliam câmeras de residências vizinhas ao hotel.