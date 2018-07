Policial da escolta de Obama morre em acidente na Flórida

Teri Barbera, porta-voz da polícia do condado de Palm Beach, disse que o agente, não identificado, foi atingido por uma picape quando entrava numa rodovia. Ele estava ajudando a montar uma barreira móvel que separaria o comboio presidencial do resto do tráfego.

Levado a um hospital, o policial não resistiu e morreu.

O porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, disse que Obama foi informado do incidente, e que "seus pensamentos e orações estão com a família do agente".

Obama foi à Flórida para dois dias de compromissos eleitorais.

(Reportagem de Kevin Gray em Miami e Jeff Mason em Washington)