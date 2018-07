Policial da Guarda Civil é morto em Carapicuíba

O agente estava à paisana perto de casa, na Rua Jade, quando ocupantes de um Volkswagen Parati passaram atirando contra ele. O policial foi socorrido por militares, chamados para atender à ocorrência. O agente foi encaminhado ao Pronto Socorro da Vila Dirce, a 12 quilômetros do local do crime.

A polícia localizou o veículo usado no ataque a alguns metros do local dos disparos. Nenhum suspeito foi preso. Até às 17h desta quinta o caso ainda era registrado no 1º Distrito Policial de Carapicuíba.