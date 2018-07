Policial da Rota mata assaltante em SP

De acordo com a polícia, por volta das 20 horas três homens se aproximaram da moto em que estava um casal para roubar o veículo. Um dos criminosos baleou o homem nas costas e agrediu a coronhadas a mulher. As vítimas foram socorridas no Hospital Jabaquara.

O policial estava na casa de parentes, em uma rua próxima, quando ouviu os disparos feitos pelo assaltante. Ele foi ver o que era, viu o homem baleado e os bandidos tentando fugir. Segundo a polícia o PM deu voz de prisão, os criminosos reagiram e houve troca de tiro.

Um dos assaltantes foi baleado e morreu no Hospital Jabaquara. Os outros dois conseguiram fugir. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).