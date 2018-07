Policial da UPP na Rocinha é baleado nas costas

O policial ferido, cuja identidade não foi revelada por questões de segurança, foi atendido no Hospital Municipal Miguel Couto. De acordo com a comandante da UPP Rocinha, major Pricilla Azevedo, o ferimento foi superficial e O MILITAR foi liberado em seguida. Em nota, a PM informou que "ações de varredura" estão sendo feitas na comunidade em busca dos criminosos.

No Complexo do Alemão, um homem morreu em confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) na manhã deste domingo. A troca de tiros ocorreu na favela Nova Brasília, durante patrulhamento de rotina, informou a PM. Com o homem, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, dois carregadores e duas granadas. O caso foi registrado na 45ª DP, no Complexo do Alemão.