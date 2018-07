Policial de Nova York é baleado na cabeça, suspeito está preso

Segundo as autoridades, um suspeito havia sido preso e estava sendo mantido em custódia.

O oficial, identificado pela polícia como Brian Moore, de 25 anos, estava em estado grave, porém estável, depois de uma cirurgia no Jamaica Hospital Medical Center cerca de quatro horas depois do incidente, afirmou um representante do hospital na noite de sábado.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que Moore estava "muito, muito ferido".

Segundo a imprensa local, o policial foi baleado no rosto.

"É um lembrete dos perigos que os nossos policiais enfrentam todos os dias", disse de Blasio em uma entrevista coletiva no hospital.

De Blasio disse que Moore vem de uma família de policiais e que ele serve à corporação com distinção.

O incidente acontece em um momento de questionamentos no país sobre o uso das forças policiais e sobre os perigos do trabalho de policial.

Na última sexta-feira, seis policiais foram acusados no caso da morte de um homem de Baltimore que foi ferido enquanto estava detido pela polícia.

(Reportagem de Mary Wisniewski e Chris Michaud)